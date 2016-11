SuperLux Symposium in München analysiert Smart Light Cities 

Urbane Beleuchtung hat sich signifikant verändert seitdem Thomas Edison die erste elektrische Glühlampe perfektioniert hat. Zu den neuesten Fortschritten zählen die digitale Steuerung von LEDs sowie viele neuartige Daten-Apps, die jetzt mit mobilen Geräten zur Verfügung stehen. Diese neuen Systeme nutzen Architekten, Designer, Künstler und Forscher, um weltweit Städte bei Nacht zu revitalisieren.

Das SuperLux (Smart Light Cities) Symposium an der TU München wird aufzeigen wie gestalterisch wirkungsvolle und intelligente Stadträume beleuchtet werden können und diese die Stadt in der Dunkelheit beleben. Die Vorträge und Diskussionen finden am Vorhoelzer Forum der TU München am 7. Dezember 2016 um 16.00 Uhr statt.

Bild: Urbanscreen

Lichtexperten von Hochschulen, Leuchtenherstellern und Lichtkünstler werden die neu entstandenen Themen in Lichtkunst, Design, Architektur, Technologie und Theorie erörtern. Dieses Symposium ist eine exzellente Möglichkeit für Architekten, Stadtplaner und Entscheidungsträger, um sich über neue Strategien von intelligenter Beleuchtung in Städten zu informieren.

Prof. Deubzer vom Lehrstuhl Raumkunst und Lichtgestaltung an der TU München veranstaltet das Symposium in Zusammenarbeit mit den Architekten und Lichtexperten Dr. Thomas Schielke und Lutz Harrer sowie mit der australischen Herausgeberin Davina Jackson und deren Koautoren des neu erschienen Buches »SuperLux: Smart Light Art, Design and Architecture for Cities« (Thames and Hudson, 2015). Video von der kürzlichen SuperLux Austellung am »City of Sydney Customs House« werden ebenfalls gezeigt.

Der erste Teil des Symposiums präsentiert die SuperLux Autoren, die neue öko-ethische Werte für digitale Städte, urbane Markenkommunikation mit Medienfassaden und neueste Entwicklungen von Lichtfestivals und öffentlicher Lichtkunst vorstellen. Der zweite Teil widmet sich Technologien und im dritten Teil stellen die Referenten beispielhafte Projekte vor.

Bild: Martin Hieslmair

Zu den Referenten gehören Lichtplaner und Architekten wie Susanne Seitinger (Philips Lighting, USA), die deutsche Architekten und Künstler Vesna Petresin, Ingo Bracke und Nuno Galvao (LAVA), Thorsten Bauer (Urbanscreen), Chris Bruckmeyr (Ars Electronica), der Solarenergieexperte Peter Droege (Lichtenstein Institute for Sustainable Development), Prof. Mary-Anne Kyriakou (Kreativdirektorin der drei weltweit ersten Smart Light Festivals in Sydney und Singapur), mit Einführung von Prof. Deubzer, Dr. Schielke and Davina Jackson.

Vorhoelzer Forum

Technische Universität München

Fakultät für Architektur

Raum 5170, 5. Etage

Arcisstraße 21

80333 München

Deutschland

Google Maps: goo.gl/maps/jLKXHqgtvb72

Symposium Information Online, www.lrl.ar.tum.de/superlux