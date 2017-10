Ausstellung »Licht entfesselt - die Vitalisierung eines gefangenen Raumes«

Foto: Michael Tümmers

Mit dem Haus des Landtags von Baden-Württemberg wurde eines der spannendsten und komplexesten Tages- und Kunstlichtprojekte in der Geschichte des Lichtplanungsbüros Licht Kunst Licht fertiggestellt. In enger Kooperation haben Staab Architekten und Licht Kunst Licht eine Lösung entwickelt, die das äußere Erscheinungsbild des Gebäudekubus aus Glas und Bronze nicht verändert, aber nun Tageslicht bis in sein Zentrum holt.

Das Haus des Landtags von Baden-Württemberg markiert in vielerlei Hinsicht einen Neubeginn. Unter anderem war es der erste Parlamentsneubau im europäischen Raum nach dem Zweiten Weltkrieg. Ebenso konnte die kompromisslos innovative Architektursprache des Stahlskelettbaus Anfang der 1960er-Jahre als Metapher für Aufbruch und ein neues Selbstverständnis der Politik gelesen werden.

Mut zu Innovation hat der Landtag auch bei seiner Generalsanierung bewiesen. Im besten Sinne des Wortes deutlich sichtbar wird dies im Plenarsaal, dem Herzstück des Gebäudes. Der introvertierte und vorher fensterlose Raum erstrahlt jetzt in natürlichem Licht. Dafür wurde das Dach partiell geöffnet und mit 48 kreisrunden Oberlichtern versehen. Ein einzigartiges und innovatives Tageslichtsystem transportiert das Licht über Lichtkegel und eine transluzente, satinierte Decke aus Kunststoffpaneelen in den Raum. Sonne und vorüberziehende Wolken, ein nahender Gewitterhimmel oder das Einsetzen der Dämmerung – die vitale Dynamik des natürlichen Lichts ist im Parlamentssaal nun deutlich zu spüren. Der Clou: Der direkte Blick in den Himmel über Stuttgart ist von allen Parlamentsbänken aus möglich - dank geschickt platzierter, konisch zugeschnittener Tageslichtöffnungen.

Die Ausstellung widmet sich dem Entstehungsprozess dieser außergewöhnlichen Lichtlösung für den Plenarsaal und stellt das integrale Beleuchtungskonzept aus Tageslicht mit ergänzendem LED-Licht im generalsanierten Haus des Landtags vor. Darüber hinaus zeigt die Ausstellung ausgewählte Arbeiten aus dem Projektportfolio von Licht Kunst Licht. Das Lichtplanungsbüro wurde 1991 von Andreas Schulz an den beiden Standorten Bonn und Berlin gegründet und arbeitet heute mit 26 Mitarbeitern an nationalen und internationalen Projekten unterschiedlichster Art. Dazu zählen Büro- und Verwaltungsgebäude, Museen und Kulturbauten, Repräsentationsgebäude, staatliche Projekte, Verkehrsbauwerke, Shoppingcenter sowie Außenräume und Masterpläne.

Umsetzung Lichtsystem Plenarsaal: Trilux

Fotografen: Marcus Ebener, Michael Tümmers

Ausstellung »Licht entfesselt - die Vitalisierung eines gefangenen Raumes«

Tages- und Kunstlicht im Haus des Landtags Baden-Württemberg von Licht Kunst Licht AG, Bonn | Berlin

Vernissage: Donnerstag, 26. Oktober 2017, ab 19 Uhr

Das Raumgeflüster: Gesprächsrunde mit Thomas Geuder (Der Raumjournalist), Thomas Schmidt (Staab Architekten), Prof. Andreas Schulz (Licht Kunst Licht) und dem Publikum

Information und Anmeldung: www.dieRaumgalerie.net

Dauer der Ausstellung: 27. Oktober bis 30. November 2017

Ort: Die Raumgalerie, Ludwigstraße 73, 70176 Stuttgart

Öffnungszeiten: Gewöhnlich Mo-Fr 11-19 Uhr, Sa 13-18 Uhr

Führung durch das Haus des Landtags: Montag, 30. Okt. 2017, 15.30 Uhr bis ca. 17.30 Uhr

Information und Anmeldung: Diese E-Mail-Adresse ist gegen Spambots geschützt! JavaScript muss aktiviert werden, damit sie angezeigt werden kann.