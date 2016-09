16. Designers’ Saturday: Inspirierender Kreativraum

Beim 16. Designers’ Saturday am 5. und 6. November verwandelt sich das schweizerische Langenthal in einen einzigartigen und inspirierenden Kreativraum. Nach der Nomination der Teilnehmer durch den D’S Vorstand fand die Selektion durch die Fachjury statt. Diese zeigt sich vom hohen Niveau der eingereichten Projekte und dem Engagement der Unternehmen sehr begeistert und ist sich einig: Die präsentierten Konzepte versprechen herausragende Installationen, interessante Anknüpfungspunkte und anregenden Gesprächsstoff.

In den Produktionsstätten von Création Baumann, Girsberger, Glas Trösch, Hector Egger Holzbau und Ruckstuhl - direkt an dem Ort, an dem Design entsteht, gibt es jenseits von grauem Messecharme, Projekte und Prototypen, professionellen Austausch und lebendige Produktion. Mit den eingereichten Projekten müssen die etwa 70 Aussteller vor der Fachjury bestehen und die hohen Anforderungen für die Teilnahme erfüllen – hier sind Innovation und Kreativität gefragt.

Die diesjährige Fachjury setzt sich aus fünf Vertreterinnen und Vertretern aus den Bereichen Architektur, Innenarchitektur, Design, Forschung und Medien zusammen. Elisabeth Boesch (Architektin ETH SIA BSA, Boesch Architekten, Zürich), Mauro Testerini (Innenarchitekt und Designer, CEO Steiner Sarnen Schweiz AG, Sarnen), Camille Blin (Designer und Szenograph, Mitbegründer A C E, Lausanne), Karin Schulte (Mitarbeiterin an der Kunstakademie Stuttgart, Stuttgart) und Ariana Pradal (Journalistin und Kuratorin für Design & Architektur, Zürich) hatten die Aufgabe, die eingereichten Projekte zu beurteilen.

Es zeigte sich bei der Jurierung, dass die Konzepte sehr vielfältig sind. Ob poetisch, interaktiv, minimalistisch oder performend – der Besuch des Designers’ Saturday wird auch in diesem Jahr eine äusserst inspirierende und anregende Erfahrung. Die Jury ist sich einig: Das Niveau der Eingaben ist sehr hoch und das Engagement der Aussteller direkt spürbar. Die ganz unterschiedlichen Herangehensweisen, Projekte, Produkte und Botschaften intelligent und innovativ zu vermitteln, sind auch für die Jury des Designers’ Saturday immer wieder überraschend. Bei der ersten Eingabe steht die Grundidee im Vordergrund, die Auseinandersetzung mit der Szenografie gewinnt im weiteren Verlauf immer mehr an Bedeutung.

Die Jurierung ist Teil eines mehrstufigen Auswahlverfahrens, das die Qualität der gezeigten Projekte und damit des Designers’ Saturday sichert. Nach der Nomination der Aussteller durch den Vorstand sowie der Selektion der Projekte durch die Fachjury, werden die Namen der Teilnehmer der 16. Edition Anfang September auf der Website des Designers’ Saturday bekannt gegeben. Am Event prämiert die Jury die besten Inszenierungen. Hierbei werden Motivation und Exzellenz der Realisationen anerkannt und mit den D’S Awards in Gold, Silber oder Bronze ausgezeichnet.

Eintrittskarten können ab September 2016 im Vorverkauf online oder über das Sekretariat des Designers‘ Saturday bezogen werden. Am 5. und 6. November sind die Tickets auch an den Tageskassen in Langenthal erhältlich.

Weitere Informationen finden Sie online unter www.designerssaturday.ch