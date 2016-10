Schweizer BIM Kongress 2016

BIM ist zwar Thema der Stunde, jedoch im Alltag der Schweizer Bauwirtschaft noch nicht angekommen. Es ist wichtig, dass sich die Baubranche nun fokussiert und gemeinsam mit diesem wichtigen Thema beschäftigt. Die Interessengemeinschaft «Bauen digital Schweiz» lanciert am 28. Oktober 2016 den Schweizer BIM Kongress als jährliche Veranstaltung und bietet damit einen topaktuellen Überblick und setzt neue Impulse. Meinungsführer und Entscheidungsträger aus dem In- und Ausland diskutieren die Chancen für die Zukunft im internationalen Kontext und geben in vier Themenblöcken Antworten auf die zentralen Fragen:

Politik: Wie kann die Politik die Bauwirtschaft in der digitalen Transformation unterstützen und die Konkurrenzfähigkeit international stärken?

Technologie: Was leisten zukünftige Technologien und wie verändert sich die Wertschöpfungskette konkret?

Innovation: Wie entwickeln sich die heutigen Geschäftsmodelle und wie schaffen wir Raum für neue Ideen?

Wirtschaft: Wo steht die Bauwirtschaft in der Digitalisierung heute und wohin geht die Reise?

Folgende hochkarätige Referenten und Podiumsteilnehmer treten auf:

• Stephan Aeschlimann, Vorstand openBIM.ch, Geschäftsleiter Allplan Schweiz AG

• Felix Amberg, Verwaltungsratspräsident und Inhaber Amberg Group AG

• Maria Åström, Direktorin Immobilien UniversitätsSpital Zürich

• Pascal Bärtschi, CEO Losinger Marazzi AG

• Marcel Dobler, Nationalrat, Gründungsmitglied Digitec

• Philipp Dohmen, Steuerungsausschuss Bauen digital Schweiz

• Prof. Dr. Martin Fischer, Stanford University Kalifornien

• Siegfried Gerlach, CEO Siemens Schweiz

• Jürg Grossen, Nationalrat GLP, Vorstand Bauen digital Schweiz

• Manfred Huber, Professor, Dipl. Architekt ETH, Leiter Kompetenzzentrum Digitales Entwerfen und Bauen FHNW

• Steffen Lemmerzahl, Dipl. Architekt ETH, SLIK Architekten GmbH

• Elmar Mock, Co-Erfinder Swatch und Gründer Creaholic SA

• Ralf Mosler, Leader BIM Transformation Group Autodesk GmbH

• Thomas J. Müller, Steuerungsausschuss Bauen digital Schweiz

• David Philp, Global BIM/IM Director AECOM, Chair BIM Delivery Group Scottish Future Trust

• Antoine Rérolle, Direktor Engineering Losinger Marazzi AG

• Hans Rupli, Zentralpräsident Holzbau Schweiz, Vorstand bauenschweiz

• Martin Vesper, CEO digitalSTROM AG

• Markus Weber, Präsident Bauen digital Schweiz

Programm und Anmeldung: www.bauen-digital.ch