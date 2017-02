Lange Nacht der Museen 

Durch bahnbrechende Erfindungen, kulinarische Spezialitäten und regionale Eigenheiten sind die Schwaben in der ganzen Welt berühmt-berüchtigt. Ein guter Grund fürs Landesmuseum, mit der Sonderausstellung »Die Schwaben. Zwischen Mythos und Marke« das Klischee vom fleißigen, sparsamen und putzwütigen Württemberger zu beleuchten.

Auch das Haus der Geschichte greift schwäbischen Erfindergeist auf: Mit der weltweit ersten umfassenden Sonderschau »Carl Laemmle presents... Ein jüdischer Schwabe erfindet Hollywood«. Wenn’s um schwäbischen Pioniergeist geht, dürfen die Väter des Automobils nicht fehlen! Im Mercedes-Benz Museum geht es auf eine Reise durch 130 Jahre Automobilgeschichte. Das Porsche Museum wartet unter anderem mit weltmeisterlichen Präsentationen, sattem Porsche-Sound und Roadbook-Geschichten auf.

Auch das Familienunternehmen Rilling ist ein Stuttgarter Eigengewächs und lädt zu exklusiven Führungen durch den geschichtsträchtigen Sektkeller. Zwei Feuerbacherinnen zeigen mit den Feuerbacher Stadtgeschichten, dass ihr Stadtteil mehr zu bieten hat als mehrspurige Durchgangsstraßen und Industriegebiete.

Der Stuttgarter Hafen verbindet die Landeshauptstadt mit der ganzen Welt – ein idealer Ort für sieben interaktive Installationen von Studierenden der Hochschule der Medien Stuttgart, die mit ihren Kunstwerken »Grenzgebiete« erforschen. Ein Architekturdenkmal von Weltrang ist die Stuttgarter Weißenhofsiedlung, die den Kern der Werkbund-Ausstellung »Die Wohnung« von 1927 bildete. Seit vergangenem Jahr gehören zwei der elf bestehenden Gebäude zum Unesco-Weltkulturerbe.

Vielseitige Sonderprogramme und Party-Specials: Im Linden-Museum entdecken Besucher japanische Esskultur, treffen auf Samurais und Manga-Heldinnen, erleben eine Teezeremonie und stellen bei Karaoke ihr Gesangstalent unter Beweis. Außerdem gibt’s Live-Folklore, eine Origami-Challenge und appetitanregende Kurzführungen.

Im Museum am Löwentor präsentiert die Restauratorin Christina Gascó Martín ihr kunstvolles Handwerk, mit dem sie wertvollen Fossilien das Leben rettet. Ihre Kollegen treten bei einem Naturkunde-Slam zum Wissenschaftler-Wettstreit an. Und DJs verwandeln das Naturkundemuseum in einen ganz besonderen Dancefloor. Übrigens darf auch bei Porsche und Mercedes gefeiert werden – und zwar bis 4 Uhr früh!

Partys im Kleinformat feiert Peter Franck in seinem Projektraum »Glücklichundschön« in der kleinsten Disco der Welt und bei der Künstlergemeinschaft 77 Gare du Nord treffen sich Besucher als spontanes DJ-Kollektiv an den Turntables. Kunstliebhaber voten im Kunstmuseum Stuttgart beim »Kubus. Sparda-Kunstpreis im Kunstmuseum« für ihren Lieblingskünstler und die schwäbische Post-Pop-Band Von Welt spielt »Stille Konzerte«. Weitere musikalische Schmankerl finden sich bei den Crossover-Improvisationen in der Galerie Kunst im Hinterhaus mit Live-Electronics zu Bachs Solosuite Nr. 3 und in der frisch sanierten Hospitalkirche, die mit Klanginstallationen auf der einzigartigen Bornefeld-Orgel in Szene gesetzt wird.



Zur Langen Nacht der Museen öffnen sich zahlreiche Türen und Räume, die sonst nicht zugänglich sind. So lädt die LBBW exklusiv zum Rundgang durch ihre Kunstsammlung »Collecting Contemporary« ein und die Sparkassenakademie am Pariser Platz zeigt Glaskunst von Raphael Seitz sowie Installationen von Tobias Rehberger.

Das Rollende Museum verkehrt ebenfalls nur heute Nacht: Der Württembergische Automobilclub (WAC) schickt Fahrer mit ihren Oldtimern auf die Strecke vom Schlossplatz zu den beiden großen Automobilmuseen der Stadt. Das Beste: Die Fahrzeuge sind nicht nur zu bewundern, es darf auch mitgefahren werden.

In den ehemals königlichen Gemächern des Neuen Schlosses steigt eine prunkvolle Nacht bei Hofe, bei der man auch einen Blick ins Dienstzimmer von Ministerpräsident Kretschmann werfen kann. Die Stuttgarter Moschee lädt zum interkulturellen Austausch und auf dem Pragfriedhof erfahren die Besucher aus Sicht der Profis wie Bestattungen ablaufen und können die Sargversenkungsanlage besichtigen. Das skurrile Bunkerhotel unterm Marktplatz und der Luftschutzstollen in der Heilbronner Straße ermöglichen einen Rundgang durch Stuttgarts Unterwelt.

Die Ateliergemeinschaft Ü12 ist in einer renovierten Textilfabrik zu Hause und zeigt zur Langen Nacht der Museen fotografische Facetten der Schönheit, großformatige Acryllackmalerei und eine Maschinen-Installation im Fahrstuhl, begleitet von einer Permanent-Lesung, Performances und akustischen Improvisationen. Im Atelierhaus Brückenstraße lässt sich auf drei Etagen Kunst entdecken und beim Druckgrafik-Workshop entstehen eigene Kunstwerke.

In den Ateliers im Friedel in der ehemaligen Schoko- und Brausefabrik dürfen Siebdruck-Grafiken sowie Fotos und Illustrationen bewundert werden und der Kunstverein Wagenhallen führt durch das neu entstandene Container-Labyrinth sowie ins Außenatelier »Wiesenbox«. Die Künstlerinnen und Künstler des Schick-Areals begeistern mit experimentellem Textildesign, mit Leuchtobjekten, Fotokunst, Werkstattduft und interaktiver Siebdruck-Vorführung. Die Künstlerinnen der vielen verschiedenen Ateliers im Westen bieten nicht nur imaginäre Waldstücke und abstrahierte Landschaften, sondern auch geheimnisvolle Geschichten und Live-Pop vom Jungen Kammerchor Böblingen.

Bei dieser Langen Nacht der Museen sind einige Highlights nur einmalig oder zum letzten Mal zu erleben. Die Ausstellung Körperwelten gastiert nach 13 Jahren wieder in Stuttgart – mit Exponaten, die sprichwörtlich unter die Haut gehen. Werner Sobeks Aktivhaus B10 ist der weltweit einzigartige Prototyp eines Gebäudes, das mehr Energie erzeugt als es verbraucht und gewährt an diesem Abend exklusiv Eintritt zur Sonderausstellung »Drei Klafter in 4/4«. Die Stuttgarter Zeitung öffnet für eine Nacht eine temporäre Pop-up-Galerie und zeigt die Fotoreportage »24hstgt«, die Stuttgarter in ihrem Arbeitsumfeld porträtiert – die einen bei Tag, die anderen bei Nacht, wie etwa Schleusenwärter und Türsteher, Domina und Yoga-Lehrerin. Das Abschiedshaus trägt seinen Namen an diesem Abend zu Recht: Das Team verabschiedet sich mit einer kunstvollen Sargausstellung von der Langen Nacht der Museen. Auch im Projektraum Lotte steigt eine Abschiedsvorstellung und die Interims-Spielwiese für Künstler, Wissenschaftler und Autoren sagt mit aberwitzigen Maschinenskulpturen des litauischen Künstlers Kestas Svirnelis gar nicht leise Servus.

Besondere Ausstellungen und Führungen an beliebten und geheimen Orten Stuttgarts sowie packende Events und aufregende Performances – das ist die Lange Nacht der Museen.

Am 25. März öffnen über 80 Stuttgarter Museen, Galerien, historische Gebäude und Industriedenkmäler ihre Türen für eine einzigartige Nacht voller Kunst, Kultur und Wissenswertem. Von 19 bis 2 Uhr heißt es Nachtschwärmen in besonderem Flair: Zwischen Schloss und Bunker, Sternen und Sauriern, Kunstwerken und Oldtimern wird die Nacht zum Tag. Die Bus- und Bahn-Shuttles verbinden alle teilnehmenden Häuser der Langen Nacht der Museen zu einer außergewöhnlichen Entdeckungstour.

Programm für Kinder

Auch den Nachwuchs erwartet ein spannendes und vielfältiges Programm: Acht Einrichtungen bieten bereits ab 16 Uhr Mitmachausstellungen, Museumsrallyes und Kreativwerkstätten für kleine Künstler und Entdecker.

Programm-Infos

Programm-Booklets mit allen Infos sind bei allen beteiligten Häusern und den bekannten Vorverkaufsstellen in Stuttgart und der gesamten Region sowie in zahlreichen städtischen und kulturellen Einrichtungen kostenlos erhältlich.

Tickets

Tickets kosten für Erwachsene € 18,- und für Kinder (6-14 Jahre) € 4,-. Kinder bis zu sechs Jahren haben freien Eintritt.

Tickets sind im Vorverkauf erhältlich bei:

• vielen beteiligten Museen und Galerien

• allen VVK-Stellen in Stuttgart und der gesamten Region

• unter www.lange-nacht.de

• über die Ticket-Hotline: 0711/601 54 44

An der Abendkasse sind Ticket-Bänder bei allen beteiligten Häusern erhältlich. Im Vorverkauf erworbene Tickets werden beim Besuch des ersten Hauses an der dortigen Abendkasse in ein Ticket-Band umgetauscht. VVS-Kombiticket: Das Lange-Nacht-Ticket bzw. das Ticket-Band gilt am 25. März ab 12 Uhr als VVS-Kombiticket. Es berechtigt zur Nutzung aller VVS-Verkehrsmittel (2. Klasse) bis Betriebsschluss im gesamten VVS-Netz.

