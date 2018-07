Carbon- und Textilbetontage

Am 25. und 26. September 2018 laden der TUDALIT e. V. und der C3 – Carbon Concrete Composite e.V. zu den 10. Carbon- und Textilbetontagen nach Dresden in das Deutsche Hygiene-Museum ein und setzen damit das überaus erfolgreiche Tagungsformat aus dem vergangenen Jahr fort.

Carbon- und Textilbeton gewinnt in der Baupraxis zunehmend an Bedeutung und ist seit langem fester Bestandteil zahlreicher grundlagen- und praxisorientierter Forschungsprojekte. Die Fachkonferenz bietet als Leitveranstaltung an zwei Tagen über 50 Vorträge aus Praxis und Forschung zum Thema Carbon- und Textilbeton. Ergänzend zu den umfangreichen Berichten aus den Bereichen Neubau, Sanierung und Bausatzkomponenten werden auch aktuelle Ergebnisse aus der Wissenschaft zu den Themen Arbeitsschutz, Recycling, Planung, Bemessung und Normung vorgestellt. Eine Begleitausstellung verschiedener Organisationen rundet das Informationsspektrum ab. Namhafte, renommierte Experten geben Einblick in den aktuellen Stand aus Wissenschaft und Technik und stehen zum persönlichen Gespräch zur Verfügung. Es werden zahlreiche Teilnehmer aus dem Umfeld des Carbon- und Textilbetons – Wirtschaft (Lieferanten, Kunden, Architektur und Ingenieuren), Wissenschaft und Verwaltung erwartet.

Eröffnet wird die Veranstaltung mit der Verleihung des TUDALIT-Architekturpreises, der auch in diesem Jahr die interessantesten Ideen versierter Studenten und Absolventen einschlägiger Fachrichtungen prämiert. Passend zur Fußball-WM hält Urs Meier - einer der weltbesten Fußballschiedsrichter - einen hoch spannenden Vortrag als Keynote Speaker.

www.carbon-textilbetontage.de