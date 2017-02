Seezeitlodge Hotel & Spa von GRAFT Architekten

Inmitten des Naturparks Saar-Hunsrück im nordöstlichen Teil des Saarlandes eröffnet ab Juli 2017 die Seezeitloge Hotel & Spa. In exponierter Lage auf einem kleinen bewaldeten Kap und mit Blick über den Bostalsee im Sankt Wendeler Land versteht sich das Wellnessresort als Rückzugsort inmitten der Natur.

Aus der einzigartigen Topografie des Kaps am Bostalsee haben die Berliner Gestalter von GRAFT, Gesellschaft von Architekten, die signifikante Gebäudefigur mit drei Vollgeschossen geplant, die den Charakter der Natur zwischen Wald und See hervorhebt. Für das Design in den Zimmern, im Restaurant, in der Bar, der Bibliothek und im Spa zeichnet Nicolay Design aus Stuttgart verantwortlich. Die Innendesigner wählten einen Stil, der zugleich geradlinig, lässig, gemütlich, aber auch immer eine Spur überraschend ist. Natürliche Materialien, frische Farben und Holz spielen im gesamten Haus eine wichtige Rolle. Fast jedes der 98 Zimmer und Suiten hat Seeblick.

Bild: GRAFT/Seezeitloge