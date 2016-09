DGNB vergibt Deutschen Nachhaltigkeitspreis für Architektur

Sieben zukunftsweisende Architekturprojekte stehen auf der Bestenliste für Deutschlands Architekturpreis für Nachhaltigkeit. Wettbewerbsteilnehmer aus Bayern, Baden-Württemberg, Brandenburg und Hessen setzten sich in einem starken Bewerberfeld durch. Von der »Antivilla« in Potsdam bis zur »+eKita« in Marburg zeigen sie Spitzenleistungen innovativer Baukunst im Wettbewerb um den DGNB-Preis »Nachhaltiges Bauen«, der am 25.11.2016 in Düsseldorf im Rahmen des Deutschen Nachhaltigkeitspreises vergeben wird.

Laut Prof. Martin Haas, Vizepräsident der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB), spiegelt, der Wettbewerb spiegelt die Entwicklung in der Baubranche. Innovation, Nachhaltigkeit und Gestaltung ergänzen sich nicht nur, sie bedingen sich geradezu. Haas leitete die Experten-Runde, die das Spitzenfeld nach umfangreicher Bewertungsphase ermittelte.

Die Projekte werden Ende September in Berlin der Jury des Deutschen Nachhaltigkeitspreises vorgestellt, der größten Auszeichnung ihrer Art in Europa. Unter dem Vorsitz von Prof. Günther Bachmann, Generalsekretär des Rates für Nachhaltige Entwicklung, wählt sie den Gewinner aus. Die Vorstellung der erfolgreichsten Teams findet anlässlich des 9. Deutschen Nachhaltigkeitstages am 25. November in Düsseldorf statt. Abends werden die Preise vergeben.

Die Shortlist für den DGNB Preis »Nachhaltiges Bauen« 2016

+e Kita Marburg | Solarraupe (Marburg), opus Architekten BDA

AKTIV-STADTHAUS (Frankfurt), opus Architekten BDA

Antivilla (Potsdam), Brandlhuber+ Emde, Burlon

ETA-Modellfabrik (Darmstadt), TU Darmstadt

Innovationszentrum an der Hochschule Aalen, scholl architekten partnerschaft scholl.balbach.walker

Schmuttertal-Gymnasium Diedorf, Hermann Kaufmann ZT GmbH & Florian Nagler Architekten GmbH ARGE »Diedorf«

WITTENSTEIN Innovationsfabrik (Igersheim-Harthausen), HENN GmbH

