Nachwuchswettbewerb für Gestalter: aed neuland wieder am Start

Bereits zum 6. Mal wird der interdisziplinäre aed Nachwuchswettbewerb für Gestalter, aed neuland 2017, ausgelobt. Der von der gemeinnützigen Initiative aed Stuttgart e.V. ins Leben gerufene Nachwuchspreis wird auch in diesem Jahr wieder von der Karl Schlecht Stiftung unterstützt. Er verfolgt unter anderem das Ziel, jungen und vielversprechenden Gestaltern den Weg ins Berufsleben zu ebnen. Prämiert werden Einreichungen in den fünf Kategorien »Architecture & Engineering«, »Exhibition & Interior Design«, »Industrial & Product Design«, »Communication & Graphic Design« und »Interaction Design«.

Bewertungskriterien sind unter anderem eine größtmögliche ökonomische wie ökologische Qualität, Ästhetik, Funktionalität und Nutzerfreundlichkeit. Die ausgezeichneten Arbeiten werden im Anschluss an die Preisverleihung in Stuttgart am 29. Juni 2017 in einer Wanderausstellung gezeigt.

Fahrende Büros auf kleinstem Raum, interaktive Rauminstallationen oder eine »Graphic Novel« über die Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts: die Gewinner des disziplinenübergreifenden Nachwuchspreises aed neuland haben die Jury schon oft mit Gestaltungsansätzen überrascht, die erfrischend anders und wohl durchdacht sind. Nun geht der renommierte Nachwuchswettbewerb in die nächste Runde: Bis zum 31. März 2017 haben Nachwuchsgestalter bis zum 28. Lebensjahr die Gelegenheit, ihre Arbeiten einzureichen – Diplom- und Abschlussarbeiten ebenso wie Semesterarbeiten oder freie Arbeiten.

Entscheidend ist die gesellschaftliche Relevanz sowie eine innovative und nachhaltige Gestaltung, die sich nach Aussage des aed Stuttgart e.V. »durch eine größtmögliche ökonomische wie ökologische Qualität auszeichnet und zudem höchsten ästhetischen Anforderungen entsprechen sollte.« Eine hochkarätige Jury, die sich aus namhaften Designern, Ingenieuren, Architekten und Medienschaffenden zusammensetzt, wird die Gewinner am 4. Mai 2017 ermitteln.

Dank Unterstützung der Karl-Schlecht Stiftung stehen Preisgelder in Höhe von insgesamt 10.000 Euro zur Verfügung. Die Gewinnerarbeiten werden nach der Preisverleihung in einer Wanderausstellung präsentiert, die am 29. Juni 2017 eröffnet wird. Zudem werden die Arbeiten der Preisträger in einer hochwertigen Broschüre präsentiert.

www.aed-stuttgart.de