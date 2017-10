Ausschreibung zum AIV-Schinkel-Wettbewerb 2018 gestartet

Die Ausschreibungsunterlagen für den AIV-Schinkel-Wettbewerb 2018 stehen ab sofort allen am Wettbewerb Interessierten im Internet zur Verfügung. Der Ideen- und Förderwettbewerb zählt zu den bekanntesten Nachwuchspreisen in Deutschland und richtet sich an junge Leute aus den Fachsparten Architektur, Bauingenieurwesen, Stadtplanung, Landschaftsarchitektur, Verkehrsplanung und freie Kunst.

Das Wettbewerbsgebiet befindet sich in Berlin rund um die Schmidt-Knobelsdorf-Kaserne im Süden des Spandauer Siedlungsgebiets in der Wilhelmstadt. Ziel des Wettbewerbs ist die Entwicklung eines Leitbilds für ein wegweisendes Stadtquartier.

Die Anmeldung ist bis zum 08.01.2018 über die Internetseite von wettbewerbe aktuell möglich www.wettbewerbe-aktuell.de/de/ausschreibungen/wettbewerbe.html

Die Beiträge sollen eine Debatte anstiften zwischen Stadtöffentlichkeit, Fachleuten, Verwaltung und Politik. Mit seinem freien Blick auf Aufgaben in Berlin und Brandenburg gelingt es dem AIVSchinkel-Wettbewerb immer wieder, Anregungen in laufende Planungsprozesse einzubringen.

Die Konzeption und Durchführung des Wettbewerbs wird durch den Schinkelausschuss des AIV zu Berlin übernommen. Das Gremium setzt sich aus rund 40 Fachleuten zusammen, die das Verfahren ehrenamtlich begleiten.

10.11.2017 – Rückfragenkolloquium

08.01.2018 – Anmeldeschluss

05.02.2018 – Abgabe

13.03.2018 – Preisverleihung und Schinkelfest