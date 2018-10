Die Ytong Silka Akademie startet mit dem Symposium »Wirtschaftliches Bauen in Zeiten des Fachkräftemangels« sowie mit den erfolgreichen Planerdialogen in die neue Seminarsaison. Trotz guter Konjunktur leidet das Baugewerbe massiv unter dem Fachkräfte- und Nachwuchsmangel. Ein Risiko, das böse Folgen für die wirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen und die Bauwirtschaft insgesamt haben könnte: weniger Aufträge, weniger Erträge. Gleichzeitig steigen Termin- und Kostendruck.

Umso wichtiger ist es deshalb, wirtschaftliche, hocheffiziente und einfach zu verarbeitende Komponenten und Wandsysteme bei der Realisierung von Bauprojekte zu planen und einzusetzen. Hochkarätige Referenten aus Praxis (u.a. quick-mix Gruppe) und Wissenschaft zeigen Investoren, kleinen und großen Bauunternehmen sowie Bauträgern während des Symposiums an sieben Veranstaltungsorten auf, wie das Maximum aus Bauprojekten herausgeholt wird.

Das kostenfreie Symposium »Wirtschaftliches Bauen in Zeiten des Fachkräftemangels« startet am 30. Oktober im Industriemuseum in Chemnitz. Alle weiteren Veranstaltungsorte und Anmeldungen unter www.intelligenz-am-bau.de/events.

Auch die Planerdialoge gehen in die nächste Runde: Architekten, Ingenieure sowie Bauträger und Fachplaner, aber auch Lehrende und Studierende haben während des Novembers an fünf verschiedenen Veranstaltungsorten die Möglichkeit, sich über das effektive und wirtschaftliche Planen und Bauen und damit verbundenen Normen sowie zukunftsweisende Gebäudelösungen zu informieren. Das Themenspektrum der Planerdialoge ist bewusst breit gefasst, so wird unter anderem der Architekt Alexander Brenner über seine realisierten »Weißen Villen und Häuser« berichten.

Weitere Referenten aus der Praxis und der Industrie informieren in ihren Vorträgen und im Dialog mit den Teilnehmern über Themen wie das digitale Planen und Bauen oder zeigen spezifische bauliche Lösungen auf.

Die Auftaktveranstaltung der Planerdialoge findet am 07. November im Radisson Hotel in Radebeul statt. Anmeldungen und weitere Informationen unter ytong-silka.de/planerdialog. Die Veranstaltungen wurden bei den Architekten- und Ingenieurkammern der Länder als Fortbildungsmaßnahme beantragt.

Da die Teilnehmerzahl für beide Veranstaltungsreihen begrenzt ist, bitten wir um rechtzeitige Anmeldung.

Informationen und Anmeldungen unter

www.ytong-silka.de/planerdialog

www.intelligenz-am-bau.de/events