Einfamilienhaus von Fesselet Krampulz Architekten

Das Einfamilienhaus befindet sich am südlichen Rand des Neubaugebietes Sebastianswiese im Norden der Kreisstadt Mindelheim. Durch seine Setzung und seine Morphologie reagiert das Haus auf die Gegebenheiten vor Ort. Der präzise Bebauungsplan bestimmt die äussere Form, die Geschossigkeit und die Erschliessung.

Das Volumen optimiert durch seine Implantation das Grundstück so, dass ein Maximum an Privatheit und Grosszügigkeit im südlichen und westlichen Garten erreicht wird. Die Typologie des Hauses entspricht dem Lebensstil einer vierköpfigen Familie, deren Schlafräume sich im Obergeschoss befinden, über einem Erdgeschoss, dass dem Wohnen gewidmet ist. Der Essraum erstreckt sich über beide Geschosse und bildet so das Herz des Hauses. Das Wohnzimmer fi ndet seine Erweiterung in einem zusätzlichen Raum für Gäste oder Bibliothek, was eine flexible und polyvalente Nutzung erlaubt.

Die Stauflächen, Kücheneinrichtungen wie Backofen und Kühlschrank, sowie der Kamin sind in die Wände integriert. Dieses Konzept optimiert die Hauptnutzflächen in einen kompakten Grundriss, gewährleistet jedoch eine überraschende Grosszügigkeit durch die Zweigeschossigkeit des Essraums. Die Fensteröffnungen sind so gesetzt, dass sie je nach dem Privatheit oder Ausblicke in die Ferne gewährleisten. Das gleiche Fensterformat wird in seiner Position und Höhe variiert, gemäss seiner Funktion für den jeweiligen Innenraum.

Die kellerlose Konstruktion des Hauses ist ein Holzrahmenbau, der in hohem Grade vorgefertigt wurde. Diese Bauweise erlaubte ein Aufrichten des Hauses in 3 Tagen. Die Oberflächen im Inneren des Hauses entsprechen seiner Konstruktion: Sichtbalkendecken in allen Räumen, Bodendielen aus Massivholz und gestrichene Wandverkleidungen in Fermacell. Auch die Fassade widerspiegelt seine Konstruktion: Unbehandelte, sägerauhe Lärchenbretter, die durch das vordachlose Dach gleichmässig altern und so je nach Himmelsrichtung dem Haus einen andern Charakter verleihen.

Projektdaten

Bereich Wohnhaus / Garage und Technik

BRI 671 M3 / 96 M3

BGF 163 M2 / 27 M3

NGF 128 M2 / 24 M3

Baukosten 440'000 EUR brutto inkl. Küche, Einbauschränke, Aussengestaltung, Honorare

Materialien

Baukonstruktion: Holzrahmenbauweise vorgefertigt, KFW 70 Standard

Wärmeproduktion: Grundwasserwärmepumpe

Wärmeverteilung: Fussbodenheizung

Elektroproduktion: Photovoltaikpaneele 8KW mit Akku

Dach: Eternit Wellplatten unbehandelt

Fassade: Lärche unbehandelt sägerauh 25mm mit 20mm offener Fuge

Fenster: Pax Holz-Alu Fenster eloxiert EV1

Storen: Textilstoren Roma ZipScreen eloxiert EV1

Decken: Holzbalkendecken sichtbar gekalkt

Wände: Fermacell 15mm gestrichen

Parkett: Massivholzdielen Eiche 20mm geklebt

Türen: Schreinertüren, Blockzargen, Türblatt fächenbündig

Küche und Schränke: Schreinerarbeiten, Schränke raumhoch 2.50m

Projektbeteiligte

Bauherr: Daniel und Kristin Krampulz

Architekt: Fesselet Krampulz Architekten, Vevey, mit Michael Meyer, freier Architekt Stuttgart

Statiker: Dipl. Ing. (FH) Detlef Rotkamm, Albbruck

Vermessung: Weidener Strobel, Mindelheim

Holzbauvorfertigung: Bruno Kaiser Holzbau, Bernau

Baumeisterarbeiten: Roland Heinzelmann, Mindelheim

Holzbauarbeiten: Zimmerei Maas, Bollschweil

Flaschnerarbeiten: Walter Bedachungen, Metzingen

Fenster: Schreinerei Wagner, Woringen

Elektroinstallation: Elektro Baur, Mörgen

Photovoltaik: Martin Bosch, Gunzenhausen

Heizungsinstallation: Mack Sanitär und Heizung, Apfeltrach

Sanitärinstallation: Mack Sanitär und Heizung, Apfeltrach

Küche, Schränke, Türen: Schreinerei Wagner, Woringen

Malererbeiten: Eberhard Wunder, Buxheim

Parkett: Helmut Neumann Parkett, Holzgünz-Schwaighausen

Kamin: Ofen Renz, Illertissen

Aussengestaltung: Hellwagner Tiefbau mit Galabau Reinhold Krampulz

Bilder: Benjamin Krampulz